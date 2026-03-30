Insgesamt erhielten 18 Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau Auszeichnungen für ihre besonderen Erfolge in diversen Fachbereichen sowie für soziales Engagement. Die Ehrungen wurden von unterschiedlichen Institutionen und Organisationen verliehen, darunter die Gesellschaft Deutscher Chemiker, die Deutsche Physikalische Gesellschaft und der Kreis der Freunde des OHG.

Die Preisträger und Preisträgerinnen: Marleen Kästel (Karl-von-Frisch-Preis für herausragende Leistungen im Fach Biologie/Verband Biologie, Biowissenschaften, Biomedizin – Preis vom Kreis der Freunde des OHG); Daniel Simon (GDCh-Abiturpreis/Gesellschaft Deutscher Chemiker); Nele Herle (Theaterpreis/Kleine Bühne Landau); Nele Gassmann (Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse); Jakob Gorski (herausragende Leistungen im Fach Englisch/Kreis der Freunde des OHG – besonderes Engagement im Fach evangelische Religion/Evangelische Kirche der Pfalz); Madeleine Haas (hervorragende Leistungen im Fach Ethik/Philosophie/Deutsche Gesellschaft für Philosophie – für herausragende Abiturleistungen/Deutsche Mathematiker-Vereinigung und Kreis der Freunde des OHG – WiSo-Preis für besondere Leistungen in Sozialkunde/Sparkasse Südpfalz – 4 mal die Note 1,0; Lotta Braun (besondere Leistungen und überdurchschnittliches Engagement im Fach Französisch/Deutsch-Französische Gesellschaft); Noah Hörschläger (bestes Abitur im Fach Geschichte/Philologenverband); Philipp Kuhn (besondere Leistungen/Verein zur Förderung der Informatik an der RPTU); Fynn-Lasse Herrmann (bestes Abitur in Informatik/ Hornbach – für herausragende Abiturleistungen/Deutsche Mathematiker-Vereinigung und Kreis der Freunde des OHG – Preis vom Kreis der Freunde des OHG); Philipp Sauer (DPG-Abiturpreis/Deutsche Physikalische Gesellschaft); Marlene Heckmann (Pierre-de-Coubertin-Abiturpreis samt Medaille vom Landessportbund Rheinland-Pfalz – für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule/Preis des Ministers); Daniel Simon (Pierre-de-Coubertin-Abiturpreis samt Medaille/ Landessportbund Rheinland-Pfalz); Samuel Kern, Kilian Kirsch, Rebecca Froeck (jeweils besonderes Engagement); Gaya Sarian (Preis vom Kreis der Freunde des OHG); Patricia Kaiser (bestes Kunst-Abitur/Kreis der Freunde des OHG).