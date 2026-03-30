59 Abiturientinnen und 11 Abiturienten bestanden am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau ihr Abitur.

Insgesamt erreichten laut Mitteilung der Schule 37 Schülerinnen und Schüler einen Schnitt mit 1 vor dem Komma, zwölf Schülern konnte das Latinum und zwei Schülern das Große Latinum bescheinigt werden.

Die Doppelqualifikation des Abi-Bac erwarben: Raya Argirova, Luana Baron, Elisabeth Brandenburger, Yana Broszonn, Lillybeth Ingenthron, Johanna Koch und Emma Muck. Das Exzellenzlabel für mehrsprachige europäische und internationale Kompetenzen „CertiLingua“ erlangten: Raya Argirova, Lillybeth Ingenthron und Emma Muck.

Viele Abiturientinnen hatten sich in Arbeitsgemeinschaften oder auf andere Weise engagiert und bekamen dafür Preise verliehen. Sponsoren waren unter anderem der Freundes- und Förderkreis des MSG und die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler.

An folgende Abiturientinnen und Abiturienten wurden besondere Auszeichnungen verliehen: Bestes Abitur (Schnitt: 1,0):

Yana Broszonn. DFG-Preis, besondere Verdienste um das Fach Französisch:

Finja Hey. DFG-Preis, besondere Leistungen im Abi-Bac-Bereich:

Yana Broszonn. Philologenverband, besondere Leistungen im Fach Geschichte:

Amelie Kiefer. Scheffelpreis, besondere Leistungen in Deutsch:

Franziska Kammann. Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV), Preis der Mathematik: Finja Hey, Fabian Rock. Deutsche Physikalische Gesellschaft, herausragende Leistungen im Fach Physik: Georg Schweikart, Fabian Rock. Abiturientenpreis des Verbandes Biologie:

Yana Broszonn. Gesellschaft Deutscher Chemiker, besondere Leistungen im Fach Chemie:

Annelie Rabsilber. Preis des Fachbereiches Sozialkunde: Hanna

Hermes. Schülerpreis des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz, besondere Leistungen im Fach Musik: Elisa Gschwind, Franziska Kammann. Besonderer Einsatz für die Schule, den Jahrgang und die Schülerschaft: Emma Hofmann. Ministerium für Bildung – vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule: Hanna Hermes.