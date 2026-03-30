53 Schülerinnen und Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums haben ihre Abiturzeugnisse erhalten. Die besten Absolventen wurden geehrt.

Für das beste Abitur wurde Naomi Bühler mit eine Notenschnitt von 1,3 ausgezeichnet. Den Preis der Deutschen Mathematikerinnen-Vereinigung für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik erhielt Lennart Burkhard. Ben Kreuter wurde mit dem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch erhielt Charlotte Dreißigacker. Den Preis des Philologenverbands, des Historischen Vereins der Pfalz und des Fachbereichs Geschichte des ESG für besondere Leistungen in diesem Fach erhielt Tim Häfner. Der Deutsche Altphilologenverband ehrte Oriana Knoch für besondere Leistungen im Fach Altgriechisch. Tim Weber wurde mit dem Preis des Ministers für Bildung des Landes RLP für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule ausgezeichnet. Auszeichnungen für besondere Leistungen und Engagement in der Theater-AG erhielten Tjark Bernstorff und Mia Ehmer. Für herausragende Leistungen im Fach Erdkunde wurden Naomi Bühler und Lilli Ruppert geehrt. Den Pierre de Coubertin-Abiturpreis im Fach Sport bekam Tristan Schelp verliehen. Lena Wagenblatt wurde mit dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie für herausragende Leistungen in der Fächergruppe Philosophie/Ethik und für herausragende Leistungen im Fach Englisch ausgezeichnet.