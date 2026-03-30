64 Abiturzeugnisse wurden bei einer Feierstunde in der Aula des Alfred Grosser Schulzentrum Bad Bergzabern überreicht.

Für das beste Abitur wurden Laura Oerther und Lelia Schenk ausgezeichnet, den Preis des Bildungsministers des Landes für besonderes Engagement erhielt Sarah Hupfer. „e-fellows online-Stipendien“ gingen an Laura Oerther, Lelia Schenk, Oskar Dietz, Anika Kasper, Analucia Bauer, Artisa Shala, Victoria Erhardt, Lara Ellrich, Nazanin Khawari, Sophie Hupfer, Sarah Kreuter, Gloria Bast und Sofie Dubois. Der „Verein der Freunde“ ehrte Madeline Schurig (Engagement in der Jazz-Combo), Johanna Hellmann (Engagement in der Foto-AG, beim Schulsanitätsdienst und bei Interact), die letztjährigen Schülersprecher Len Czerwinski und Laura Oerther (Engagement in der SV) sowie Victoria Erhardt und Analucia Bauer (Engagement für die Schulgemeinschaft).

Darüber hinaus gingen Preise an Marie Haberer und Renata Szabo in Deutsch (Scheffelbund/Verband der Deutschen Sprache); Anika Kasper und Lelia Schenk in Französisch/AbiBac (Französische Gesellschaft); Lelia Schenk in Englisch (Atlantische Akademie): Melisa Rosenberger in Geschichte (Philologenverband); Nazanin Khawari in Erdkunde (Sparkasse); Artisa Shala und Laura Oerther in Sozialkunde (VR-Bank); Laura Oerther und Sophie Hupfer in Physik (Deutsche Physikalische Gesellschaft); Gloria Bast in Mathematik (Mathematiker-Vereinigung); Fynn Kuntz in Informatik (Gesellschaft für Informatik); Lara Ellrich in Biologie (VB Bio); Victoria Erhardt in Chemie (Gesellschaft Deutscher Chemiker); Victoria Erhardt und Laura Oerther in Religion (Evangelische und Katholische Gemeinde, Edith Stein Preis); Artisa Shala in Ethik (Gesellschaft für Philosophie); Oskar Dietz in Sport (Landessportbund, Pierre de Coubertin Medaille); Sophie Hupfer in den Naturwissenschaften (Zonta-Club), Colin Kuntz für Soziales Engagement (Rotary-Club).