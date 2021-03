Wegen Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei wegen eines Vorfalls am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 544 vom Barbelrother Kreisel in Fahrtrichtung Kleinsteinfeld. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters mit Bochumer Kennzeichen und ein 29 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße gerieten hier aneinander. Auf einer Geraden habe der Autofahrer zum Überholen angesetzt und sei an dem Transporter vorbeigefahren. Der Bochumer sei dabei nach links ausgeschert und habe die Fahrspur für den überholenden PKW verengt. Zu einer Berührung ist es aber laut Polizei nicht gekommen. Nach dem Überholen habe der nun vorne fahrende Autofahrer den Fahrer des Transporters auf die Gefährlichkeit seiner Handlung hinweisen wollen und auf der Fahrbahn abgebremst. Dabei sei er Transporter auf das Heck des Autos aufgefahren. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei gering auf zusammen 800 bis 1000 Euro. Beide Fahrer beschuldigten nun sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben. Die Polizei Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 zu melden.