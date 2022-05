Ein Autofahrer hat am Donnerstag wohl seinen ganzen Frust an einem Radfahrer ausgelassen. Laut Polizei war ein 42-jähriger Mann aus der Vorderpfalz gegen 13.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Landstraße von Völkersweiler nach Gossersweiler-Stein unterwegs. Dabei wurde er von einem Auto überholt. Der Fahrer des Wagens habe den Radfahrer angeschrien, weil er nicht den Radweg benutzte. Im weiteren Verlauf wartete der 20-jährige Autofahrer nach Angaben der Polizei bereits an einer Tankstelle auf den Radfahrer, um diesen erneut zu beleidigen. Das reichte dem 20-Jährigen jedoch nicht. Er bremste den Radfahrer bei der Weiterfahrt noch mehrfach aus und wollte ihn, so die Polizei, vom Fahrrad schubsen. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt.