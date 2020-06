Eine Wasserschildkröte ist am Montag in Großfischlingen ausgebüxt – und der Polizei über den Weg gelaufen. Beamte waren zufällig mit ihrem Streifenwagen im Ort unterwegs, als das Tier in aller Ruhe eine Straße überquerte. Die Polizisten nahmen das Tier an sich und versuchten, den Besitzer ausfindig zu machen – ohne Erfolg. Deshalb brachten die Beamten die Schildkröte in ein Tierheim in Landau. Falls jemand seiner Wasserschildkröte vermisst, soll er sich bei der Polizei in Edenkoben oder Landau melden.