Fragen über Fragen: Die seit Donnerstag geltenden Allgemeinverfügungen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße mit Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr führen offenbar bei vielen Leuten zu Verunsicherungen. Unklar ist vielen zum Beispiel, was unter einem triftigen Grund zu verstehen ist, der es einem erlaubt, auch nach 21 Uhr noch auf der Straße zu sein. „Wir haben 1000 Anfragen“, erzählt Sandra Diehl von der städtischen Pressestelle. Dazu zählt auch die Frage, wie es mit Bahnfahrten ist, wenn die Karten bereits gebucht waren und die Ankunftszeit nach 21 Uhr liegt.

Die Behörden sprechen von Ausgangsbeschränkungen. Ausnahmen sind erlaubt für alle, die aus beruflichen Gründen unterwegs sind, die Ehe- oder Lebenspartner besuchen, die Verwandte in gerader Linie besuchen (also Großeltern, Eltern, Kinder, Geschwister), die medizinisch behandelt werden müssen, deren Tiere zum Arzt müssen, die Alte, Kranke oder Menschen mit Einschränkungen besuchen, die außerhalb von Einrichtungen leben. Auch wer mit seinem Hund Gassi gehen muss, hat einen triftigen Grund. Das gilt ebenso für Jäger auf der Jagd. Das sind nur einige Beispiele. Für die Bahnfahrer gilt die Ausnahme auch nur, wenn sie einen triftigen Grund für die Reise haben. Denn Urlaub ist nach den Verordnungen nicht vorgesehen.

Bundes-Notbremse schwächer

Verunsichert sind Südpfälzer wohl auch, was die Unterschiede zwischen den Allgemeinverfügungen von Stadt und Kreis, der Landesordnung und dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes angeht. Die kommunalen Verfügungen stützen sich auf die Vorgaben des Landes für den Fall, dass der Inzidenzwert drei Tage lang über 100 liegt. Das neue Bundesgesetz wird mehr erlauben, als in Rheinland-Pfalz jetzt schon gilt. Beispielsweise setzt es den Beginn der Sperrstunde auf 22 Uhr fest. Auch müssen betroffene Kommunen fünf Tage lang unter einem Inzidenzwert von 100 liegen, bevor die schärferen Bedingungen zurückgenommen werden, nach Landesvorgabe sind es sieben Tage. Es wird sich in den nächsten Tagen klären, ob das Land auf den Bundesweg einschwenkt oder bei seinen strikteren Vorgaben bleibt.

Info