Der letzte Schultag ist geschafft, die Ferien können beginnen. Aber was tun, wenn der Herbst nicht golden daherkommt? Hier sind einige Tipps der Redaktion.

Kino mit Ruckelsitz

Nass, kalt, windig, bäh. Was macht man bei Schmuddelwetter? „Lass’ uns doch mal wieder ins Kino gehen!“ Sie wissen schon, diese herausgeputzten Lichtspielhäuser, die man heutzutage fast nur noch für visuell voluminöse Action- und Fantasy-Streifen besucht, weil man alles andere einen Monat später auch bequem zu Hause über einen Streaming-Dienst schauen kann. Für Ersteres jedoch bleiben Kinos noch immer der Ort, wo man wie nirgends sonst vom Geschehen eingesaugt wird. Vor allem, wenn man sich wie im Neustadter Cineplex die volle Ladung Ganzkörper-Stimulation geben kann: 3D-Brille auf der Nase, Dolby-Atmos-Sound, der durch die Gehörgänge vibriert, und – der ultimative Kick – den Popo in der D-Box niedergelassen. Das sind breite, gepolsterte Nobelsessel mit ausklappbarem Fußteil. Das ist aber auch das Einzige, was diese mit Opas Relaxsessel zum Fernsehgucken gemeinsam haben. Denn sobald der Film startet, wird’s wild. Was auf der Leinwand an Bewegung passiert, überträgt sich in den Sessel. Dieser wiegt sich nach vorne und hinten, kippt nach links und rechts und manövriert hoch und runter. Mal langsam, mal schnell – ganz auf das Geschehen angepasst, sodass man das Gefühl hat, mitten in den Film katapultiert zu sein. Wer einmal in so einem Ding drin saß, will nie wieder einen Actionfilm ohne sehen. Versprochen. Und ehrlich gesagt, was auf der Leinwand passiert, ist dann auch nicht mehr so wichtig. Hauptsache es sorgt dafür, dass man ordentlich durchgeschüttelt und gerüttelt wird.

Info

Cineplex-Kino Neustadt, Louis-Escande-Straße 32, vier Säle mit D-Box (jeweils eine beziehungsweise zwei Sitzreihen), unbedingt reservieren, da schnell ausbebucht, Kosten: 21 Euro Erwachsener, 15 Euro Kind, 3D-Zuschlag 3 Euro. Im Netz: www.cineplex.de/neustadt/

Alle abgeräumt? Symbolfoto: KUNZ

Bowlingspaß auf 20 Bahnen

Jeder Wurf ein Strike? Das wird schwierig. Für Spaß und Spannung kann jedenfalls nicht nur an einem eher trüben Tag auch ein gemütlicher Bowlingnachmittag oder -abend im Landauer Bowlingcenter sorgen. Auf 20 Bahnen können dort jeweils bis zu acht Spieler Spaß haben und versuchen, die zehn Pins zu treffen. Das Alter spielt keine Rolle. Für Kinder gibt es auch entsprechende „Elefanten-Rampen“ und Banden, damit die Bowlingkugel im Ziel landet. Freitags und samstags sowie vor Feiertagen wird ab 19 Uhr auch Disco-Bowling angeboten. Dann wird bei fetziger Musik das Schwarzlicht angeknipst.

Die Reservierung einer Spielbahn wird empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden. Man kann aber auch spontan vorbei kommen. Leihschuhe gibt es vor Ort. Darüber hinaus kann im Bowlingcenter gegen Gebühr auch Billard gespielt werden. Spielautomaten, die es ebenfalls vor Ort gibt, können weiteren Spaß bringen. Eine asiatische Gastro-Küche sorgt nach Angaben des Centers für das leibliche Wohl und bietet zahlreiche Getränke sowie große und kleine Speisen an.

Info

Bowlingcenter Landau, Albert-Einstein-Straße 4. Je nach Tag und Uhrzeit starten die Preise bei 5 Euro pro Person und Spiel. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, den Kosten und den Speisen gibt es im Netz unter www.bowlingcenter-landau.de.

Rätsel-Träume in der Stadt

Eine gute Möglichkeit, auch in Landau ein bisschen Nervenkitzel zu erleben, ist der Escape-Room Puzzles. Dort gibt es mehrere Rätselwelten mit unterschiedlich schweren Aufgaben und Gefahren. Die Rätsel sind nicht so einfach, wie sie am Anfang scheinen. Man sollte sich also auf jeden Fall auf etwas Knobeln vorbereiten. Die Gruppe muss es schaffen, aus einem Raum zu entkommen. Für Anfänger sind vor allem die Traumwelten geeignet. Es gibt aber noch zwei weitere: Alcatraz und Coldcase091. Diese beiden sind aber nicht ohne und lassen auch erfahrene Escape-Roomer lange rätseln.

Sobald man im Raum ist, hat man eine Stunde Zeit, um die Rätsel zu lösen. Denn erst, wenn alles entschlüsselt ist, wird die Tür wieder geöffnet. Aber keine Angst, natürlich kann man zwischendrin auf die Toilette gehen. Wenn man aber wirklich nicht mehr weiter kommt, bekommt man Hilfe. Zusätzlich zu den Escape-Rooms gibt es auch Rätsel draußen. Die sind vor allem für jüngere Kinder gedacht, die dann in der Stadt beispielsweise in die Rollen von Agenten oder Archäologen schlüpfen können.

Info

Das Puzzles ist in der Landauer Reiterstraße 21, im Netz: puzzles-landau.de.

Das Museum ist immer einen Besuch wert. Archivfoto: rhp

Tote Tiere – und Wissen

Immer einen Ausflug wert, ist das Naturkundemuseum in Karlsruhe. Klar, es ist eher kein Ganztagsausflug, aber die Stadt bietet ja auch noch weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Aber zurück zum Museum. Auf zwei Etagen gibt es nicht nur einen witzigen Erdbebensimulator und ganz viele Steine, sondern auch Dino-Skelette (wenn auch meist Reproduktionen), echte lebende Fische (inklusive Mini-Hai) sowie ganz viele ausgestopfte oder sonstwie konservierte Tiere. Von Löwen bis zu ekligen Insekten ist alles da. Und, wenn man die Kinder mitnimmt und mit ihnen dabei spricht, gehen die sogar ein wenig klüger raus, als sie hereingekommen sind. Das trifft auch auf uns Erwachsene zu.

Info

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe ist in der Erbprinzenstraße 13. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche kommen kostenlos rein.

Im Indoorspielplatz kann bei jedem Wetter getobt werden. Foto: Iversen

Zum Austoben in die Halle

Auch in der Winterzeit sollten Familien mit ihren Kindern auf Spielplätze, wo die Kleinen klettern, springen und schaukeln können. Doch wenn das Wetter mal wieder regnerisch ist wie in den vergangenen Tagen oder es sonst irgendwie ungemütlich ist, kann man alternativ in einen Indoorspielplatz. In der Region ist der Tibolin in Offenbach bekannt. Dort lassen sich einige Stunden verbringen. Zum Beispiel gibt es ein großes mehrstöckiges Labyrinth, in dem man den Ausweg Richtung Riesenrutsche erst einmal finden muss. Auch die große Hüpfburg wird vom Nachwuchs ständig bestiegen. Praktisch ist der separate Bereich für Kleinkinder.

Info

Tibolin Spielpark, Franz-Matt-Straße 13 in Offenbach. Geöffnet Mittwoch bis Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden zusätzlich am Vormittag. Der Eintritt kostet für Kinder bis 2 Jahre 5 Euro, sonst 10 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Weitere Infos im Netz unter:

Im Dynamikum kann man einen Wettlauf gegen Tiere wagen. Foto: Sebastian Fachenbach/Dynamikum

Die Gesetze der Physik erleben

Wem der Physikunterricht schon immer zu langweilig war, der sollte mal im Dynamikum in Pirmasens vorbeischauen. Dort nämlich kann man die Gesetze der Natur hautnah erleben. Auf 4000 Quadratmetern Fläche gibt es 160 Exponate zu bestaunen. Der Clou: Die meisten von ihnen sind interaktiv. Sie können angefasst, bewegt und ausgetestet werden. Schon mal probiert, einen Wettlauf gegen einen Gepard zu gewinnen? Um nicht zu viel zu verraten: viel Spaß dabei! Übrigens: Das klingt alles so, als hätten nur Kinder und Jugendliche ihr Vergnügen im Dynamikum. Dem ist auf keinen Fall so, auch Erwachsene können dort so manches lernen, das sie entweder noch nicht wussten, oder wieder vergessen haben, weil die Schulzeit doch ein paar Jahre länger zurückliegt.

Info

Dynamikum Science Center, Im Rheinberger, Fröhnstraße 8 in Pirmasens. In den Herbstferien ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, für Ermäßigte 9,50 Euro. Kinder unter 5 Jahren sind frei. Weitere Informationen im Netz unter www.dynamikum.de.