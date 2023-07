Der Umbau der Schlösselkreuzung in Landau und der Einmündung der Weißenburger Straße in die Cornichonstraße hat einige Gemüter in Wallung gebracht. Auch im Vinzentius-Krankenhaus war man nicht begeistert. Nun lenkt die Stadtverwaltung ein und regelt die Verkehrsströme anders. Wenn der Mobilitätsausschuss zustimmt, wird es wieder eine Rechtsabbiegerspur von der Cornichonstraße für aus Richtung Krankenhaus kommende Autos zur Schlösselkreuzung geben, kündigt Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) an. Dafür würden auch einige Radwegemarkierungen zurückgenommen. Nicht wiederkommen wird die Möglichkeit, nach links auf die Weißenburger Straße abzubiegen, da man mehrere Spuren passieren müsste und dies zu gefährlich sei. Der Verkehr, der nach Süden fahren wolle, könne entweder über den Kreisel bei der Tanzschule Wienholt wenden oder über die Bismarckstraße an der Marienkirche nach links abbiegen, um dann an der Schlösselkreuzung links zu fahren.