Zu einer unschönen Auseinandersetzung kam es am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Offenbach. Wie die Polizei mitteilt, stieg ein 21-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße aus einem Auto aus und schlug unvermittelt auf einen 51-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben ein. Erst nachdem der Ältere nach einer Vielzahl von Faustschlägen am Boden lag, ließ der Schläger von ihm ab. Das Opfer erlitt Schmerzen im Kopfbereich und trug eine Schwellung an der Stirn davon. Das Motiv des Täters ist unklar. Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.