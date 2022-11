Am Busbahnhof in Landau ist es am Sonntagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Wie die Polizei berichtet, machte sich der Mann aus dem Staub, als sich Passanten einmischen wollten. Sie waren auf den Streit aufmerksam geworden, weil die Frau um Hilfe gerufen hatte. Von beiden Personen sind die Personalien bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Vorfälle zur besagten Zeit beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.