In der protestantischen Kita Wildtulpe in Mörzheim gibt es mittlerweile fünf bestätigte Corona-Infektionen. Drei Erzieher und zwei Kinder wurden laut Gesundheitsamt positiv getestet. Gemäß der neuen Rechtslage gehe man von einem Ausbruchsgeschehen aus, schreibt die Kreisverwaltung. Die Folge der Fälle: Alle Personen, die in der Kita Kontakt zu einer infizierten Person hatten, müssen in Quarantäne. Die Quarantänepflicht gilt nicht für symptomfreie Geimpfte oder Genesene, informiert der Landkreis SÜW weiter. Die Quarantäne kann ab dem fünften Tag mit einem tagesaktuellen negativen PCR-Test aufgehoben werden. Zur Frage, ob die positiv getesteten Kita-Mitarbeiter geimpft sind, macht die Kreisverwaltung aus Datenschutzgründen keine Angaben. Die Kita sei nicht seitens des Gesundheitsamts geschlossen worden, betont die Pressestelle des Kreises. Die evangelische Landeskirche hat bis Redaktionsschluss eine Anfrage zu dem Thema nicht beantwortet.