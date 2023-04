Die Agentur für Arbeit lädt zur Ausbildungs- und Hochschulmesse in Kooperation mit der Stadtholding Landau für Freitag, 21. April, von 12 bis 17 Uhr und Samstag, 22. April, von 9.30 bis 14.30 Uhr in die Festhalle in Landau ein, Mahlastraße 3. An den beiden Tagen präsentieren sich über 130 wechselnde Unternehmen, Schulen, Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und weitere Institutionen aus der Region mit ihrem Ausbildungs- und Studienprogramm. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werden neben dualen Ausbildungen im handwerklichen, industriellen und kaufmännischen Bereich auch Ausbildungsmöglichkeiten in Form eines dualen Studiums vorgestellt. Bewährt habe sich die Kombination mit der Hochschulmesse. Die Studienberater der Hochschulen stellen die verschiedenen Möglichkeiten vor. Daneben bieten Berufs- und Studienberater der Agentur für Arbeit Landau Kurzberatungen an. Am Stand der Arbeitsagentur gibt es die Möglichkeit, kostenlos seine Bewerbungsmappe checken zu lassen. Auch Bewerbungsfotos können in der Festhalle gemacht werden.

Info



www.ausbildungsmesse-landau.de