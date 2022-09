Am 17. September findet zum 12. Mal der Tag des Handwerks statt. Mit dabei ist auch der Kürschnermeister Oliver Wagner. Dieser öffnet am Tag des Handwerks sein Atelier und Werkstatt für Interessierte zwischen 13 und 18 Uhr. In seiner Werkstatt zeigt er was in dem Beruf benötigt wird. Eine Hauptaufgabe des Kürschners umfasst die Herstellung von Pelzen, vom Entwurf bis zum Füttern des Pelzteils. Ein Kürschner muss heute auch mit anderen Naturprodukten wie Seide und Cashmere umgehen können. Gegen 17 Uhr findet eine kleine Modenschau mit der aktuellen Wintermode statt. Bedingt durch die Hygieneregeln wird um eine telefonische Voranmeldung unter Telefon 06342 923897 gebeten.