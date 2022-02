Das Fingerhakeln um den vierspurigen B10-Ausbau geht weiter: Nachdem vor wenigen Tagen Ausbaugegner die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) angeschrieben und aufgefordert hatten, auf den Ausbau zu verzichten, weil er das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen zerschneiden würde, haben sich nun die Ausbaubefürworter an die Ministerin gewandt. Die Pirmasenser Initiative Vier Spuren jetzt um Erich Weiß widerspricht den Argumenten der Ausbaugegner. Der Ausbau werde keineswegs autobahngleich werden. Straßen-Querschnitt und Kurvenradien wichen deutlich von Norm-Autobahnen ab, um den Flächenverbrauch auf ein Minimum zu beschränken und die Eingriffe in die Natur gering zu halten. Daher gebe es auch das Tempolimit von maximal 100 Stundenkilometern. Auch von einer Zerschneidung des Pfälzerwaldes könne keine Rede sein, weil lediglich eine dreistreifige Straße auf vier Spuren erweitert werde. Das sei im Übrigen laut bundeseinheitlichen Bauvorschriften für Straßen mit regelmäßig mehr als 20.000 Fahrzeugen am Tag vorgesehen. Beim Ausbau bekämen die Anliegergemeinden den dringend benötigten Lärmschutz und die Wildtiere sichere Querungen in Form von Wildbrücken. Die BI setzt daher auf Schmitts Zusage, den B10-Ausbau zu fördern.