Der Ausbau der Paul-von-Denis-Straße (Gesundheitsmeile) am östlichen Rand des Wohnparks am Ebenberg kann in Kürze vergeben werden. Das Pirmasenser Tiefbauunternehmen Peter Gross ist aus einer europaweiten Ausschreibung mit gut 2,5 Millionen Euro als günstigster Bieter hervorgegangen. Darüber ist der Stadtrat am Dienstag informiert worden. Mit weiteren 137.000 Euro beteiligt sich der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (Kanalisation) und mit 571.000 Euro die Energie Südwest (Wasser, Gas, Strom, Fernwärme). Die Straße ist bisher nur provisorisch hergerichtet. Über den Endausbau hatte es Streit gegeben, weil die Stadtverwaltung von ihren ursprünglich kommunizierten Plänen abgewichen ist und dadurch fast 70 der ursprünglich 100 Parkplätze am Straßenrand weggefallen sind. Darüber waren CDU und SPD sowie die Anlieger verärgert.