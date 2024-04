In der Südstadt hat der umstrittene Ausbau der Glacisstraße schon begonnen. Eigentlich sollte am Montag auch die Moltkestraße folgen. Doch die Stadtverwaltung hat am Freitag mitgeteilt, dass sich der Beginn der Bauarbeiten um eine Woche verschiebt, weil benötigtes Material nicht rechtzeitig geliefert werden konnte und das vorgesehene Personal der Baufirma noch auf einer anderen Baustelle gebunden ist. Dort habe sich die Bauzeit wegen der schlechten Witterung etwas verzögert. Die Stadt verspricht, Anwohner rechtzeitig mit einer Postwurfsendung über den Baubeginn zu informieren. Beide Straßen sollen erneuert und umgestaltet werden, um eine höhere Aufenthaltsqualität, mehr Verkehrssicherheit, die Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie eine geringere Verkehrs- und Umweltbelastung zu erreichen. Unter anderem soll mehr Grün für niedrigere Temperaturen sorgen, und Einbahnstraßenregelungen sollen Schleichwege für den Durchgangsverkehr unattraktiv machen. Insbesondere in der Glacisstraße gab es jedoch Klagen, dass zu viele Parkmöglichkeiten wegfallen würden.