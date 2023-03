Das ZDF interessiert sich für die B10 und hat in der vergangenen Woche ein Kamerateam geschickt. Beispielsweise wurde die Landauerin Kaycee Hesse interviewt, Klimastreik-Sprecherin von Fridays for Future. Nach Informationen des BUND wird es in der aktuellen Ausgabe von „Frontal“ am Dienstag, 14. März, 21 Uhr, um den Bundesverkehrswegeplan 2030 und das von der Ampel-Regierung vorgesehene Planungsbeschleunigungsgesetz gehen. Dabei soll der Ausbau der B10 zwischen Landau und Pirmasens ein Thema sein.