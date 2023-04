68-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr an der Frühmesser-Tankstelle in Landau vergessen, die Zapfpistole nach dem Tanken wieder in die Zapfsäule einzuhängen. Er fuhr los und die Zapfpistole blieb erst im Tankstutzen hängen, wurde dann aber gegen eine Glasscheibe geschleudert, die zu Bruch ging. Der Mann fuhr einfach davon, doch die Polizei traf ihn wenig später zu Hause an. Die Polizei beließ es nicht bei einer Belehrung, sondern leitete ein Strafverfahren ein.