Der Hungerstreik auf dem Landauer Rathausplatz wird am Sonntag enden – stattdessen wollen zehn Menschen um Mit-Initiatorin Clara Reis am Montag nach Mainz marschieren. Mit diesem Protestmarsch wollen sie auf das Schicksal der Geflüchteten in griechischen Lagern aufmerksam machen, betont die 18-jährige Reis. Dort herrschten „unmenschliche Zustände“. Sie fordern, dass die Lager sofort evakuiert werden und machen sich für die Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland stark. Außerdem sollen in Lagern wie Moria auf Lesbos die hygienischen und medizinischen Bedingungen verbessert werden.

Kundgebungen auf dem Weg

Die Route stehe noch nicht im Detail fest, Kundgebungen und Mahnwachen soll es in Speyer, Worms und Mainz geben, sagt Reis. Die Protestierenden wollen die Zahl der Teilnehmer am Protestmarsch der Corona-Pandemie wegen gering halten. Ob der Protest auf dem Landauer Rathausplatz während des Protestmarschs aufrecht erhalten wird, kann Reis noch nicht mit Sicherheit sagen.