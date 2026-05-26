Die Deutsche Bahn will mehr Kunden gewinnen. Gleichzeitig baut sie den Kundenservice ab. Das widerspricht sich.

Bahnkunden müssen sich umstellen: Der Schalter im Landauer Hauptbahnhof, an dem sie nicht nur Tickets kaufen, sondern sich auch beraten lassen können, wird zum Jahresende geschlossen. Den Kundenkontakt soll künftig eine Agentur übernehmen. Gerade für viele ältere Bahnnutzer aus der Region, die nicht in der digitalen Welt aufgewachsen sind und sich dort regelmäßig ihre Zugtickets buchen, ist das ein einschneidender Service-Verlust.

Überhaupt ist es enttäuschend, dass die Bahn den Kundenservice weiter zurückschraubt. Gerade weil das Unternehmen auch durch Steuergelder finanziert wird. Sie nimmt also das Geld der Allgemeinheit, aber ist nur noch für die Menschen da, die ihre Angelegenheiten im Netz erledigen. Kein Wunder, dass sich Bahn und Bürger über die Jahre immer weiter entfremdet haben.

Der Landauer Hauptbahnhof ist keine Provinzhaltestelle, sondern ein wichtiger Knotenpunkt in der Südpfalz. Wie möchte die Deutsche Bahn ihre Kunden in der Region behalten oder gar neue Menschen auf die Schienen bringen, wenn viele ihrer Züge schon unpünktlich kommen, die Schienen marode sind und jetzt auch noch die Kundenberatung abgetreten wird?

Damit mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen – und das ist nicht nur aus ökologischen Gründen politischer Wille–, braucht es Nähe und Verständnis zu den Kunden. Gerade das lässt die Bahn hier vermissen.