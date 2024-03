Das Ende der Landauer Rheuma-Praxis

Es ist ein harter Schlag für die ärztliche Versorgung in der Südpfalz: Das Landauer MVZ verliert seine beiden Rheumatologen. Die Patienten sind ratlos, ihnen drohen weite Anfahrtswege zur nächsten Praxis – wenn sie überhaupt einen Platz finden.

Waldroute ist teuerste Kreisstraße

Was sind die schlimmsten Buckelpisten der Südpfalz? Unsere Leser kennen da so einige. Wie die K6, die entlang vieler Ausflugsziele durch den Pfälzerwald führt. Zwei größere Sanierungen gab es unlängst. Aber wann ist der holprige Abschnitt ab Ramberg dran?

„Es ist eine Schande“

Im Offenbacher Wald wurden mehr als 500 Bäume gefällt. Der Forst sagt, dass sie hätten entfernt werden müssen. Zwei Waldbesucherinnen sind geschockt.

Maxauer Papierfabrik unter neuer Regie

In der ehemaligen Stora-Enso-Papierfabrik hat nun die Schwarz Gruppe (Lidl/Kaufland) das Ruder übernommen. Es wird in Mensch und Maschine investiert und die Integration in den Unternehmensverbund läuft, heißt es. Und was sagt die Arbeitnehmervertretung zu alldem?

Frechdachse bauen schwarz in Fuchslöchern

In Winden gibt es ein Problem, das die Aufmerksamkeit nicht nur der betroffenen Landwirte besonders auf sich zieht. Es geht um eine Ansiedlung in der Gemarkung, für die es weder eine Bauvoranfrage, einen Bebauungsplan noch eine Baugenehmigung gibt.