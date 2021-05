Susanne Tronicke ist eine Pferdenärrin. Und sie ist körperlich und geistig behindert. Nur wenn sie mit den Tieren des Therapeutischen Reitens in Herxheim unterwegs ist, ist die junge Frau für ein paar Momente frei. Doch dem Angebot droht das Aus. Ihre Mutter Gitta Tronicke weiß nicht, wie sie das ihrer Tochter beibringen soll.

Wenn Susanne Tronicke auf dem Rücken eines Pferdes sitzt, passieren unglaubliche Dinge. „Sie kann sich dann von alleine aufrichten. Das funktioniert sonst überhaupt nicht“, sagt ihre Mutter Gitta Tronicke. Sie habe mal einen Reitsimulator für zu Hause gekauft, „aber Susanne braucht einfach diese Wärme der Tiere“. Die junge Frau ist von Geburt an körperlich und geistig schwer behindert. Weil sie unter anderem eine extrem starke Wirbelsäulenverkrümmung hat, muss sie alle vier Stunden Morphium nehmen. Im Alltag ist sie an einen Rollstuhl gefesselt, leidet an Spastiken. Ihr Körper ist zeitweise völlig verkrampft.

Doch all dieses Leid scheint sich für ein paar Minuten aufzulösen, wenn Susanne Tronicke mit den Pferden des Therapeutischen Reitens in Herxheim zusammen ist. „Es ist die einzige Freizeitbeschäftigung, die Susanne hat. Und das schon seit zehn Jahren“, sagt ihre Mutter. Doch das könnte bald zu Ende sein. Denn die Reithalle steht auf einem Gelände der Caritas, die darauf ein Schulgebäude errichten möchte. Die Halle soll abgerissen werden, bis Ende des Jahres geräumt sein. „Für Susanne wäre das ein großer Verlust. Wir sind wegen des Therapeutischen Reitens extra nicht weggezogen“, sagt Gitta Tronicke, die mit ihrer Tochter früher in Hayna lebte. Inzwischen wohnen sie in einer behindertengerechten Wohnung in Rülzheim.

Resolutionen, Petitionen, Verhandlungen

Gegen das drohende Aus des Therapieangebots für Menschen mit Behinderung regt sich heftiger Widerstand, nachdem die RHEINPFALZ das Thema öffentlich gemacht hatte. Resolutionen, Petitionen, Verhandlungen – es läuft inzwischen das volle Programm. Vom Bundestagsabgeordneten bis zum Gemeinderatsmitglied haben sich viele für den Erhalt der Einrichtung ausgesprochen.

Die Lage ist jedoch kompliziert. Die Reithalle gehört der Aktionsgemeinschaft Therapeutisches Reiten. Im Auftrag des Vereins kümmert sich die Südpfalzwerkstatt seit knapp zehn Jahren um das Angebot, sie wird wiederum von der Lebenshilfe getragen. Marina Hoffmann steht allen drei Institutionen vor. Sie hatte gegenüber dieser Zeitung vor einer Weile erklärt, sollte der Neubau der Caritas kommen, wäre das gleichbedeutend mit dem Ende des Therapeutischen Reitens.

Kritik an Vereinsvorsitzender

Es folgte heftige Kritik an Hoffmann. Manfred Olbrich, Gründungs- und Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft, warf der Vereinsvorsitzenden einen „kommunikativen Alleingang“ vor. Vorstand und Mitglieder seien nicht über die Gedankenspiele Hoffmanns informiert worden. Inzwischen gab es eine Mitgliederversammlung, bei der laut Verein verschiedene Szenarien durchgespielt wurden. Die Aktionsgemeinschaft will nun aber zunächst noch etwas abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Der Vorstand wird im Spätsommer erneut tagen. Es wird also deutlich, dass gerade sehr viele über diese Einrichtung reden, die seit 40 Jahren besteht. Aber was sagen Betroffene?

Gitta Tronicke steht Anfang Juli an der Koppel des Therapeutischen Reitens, ihre Tochter hat sie mitgebracht. Pferde grasen im Hintergrund, die Getreidefelder leuchten in der Sonne. Susanne Tronicke zeigt immer wieder auf die Pferde, sie kennt sie seit vielen Jahren. Dass sie überhaupt mit den Worten „seit vielen Jahren“ in Zusammenhang gebracht werden kann, war nicht abzusehen. Ihre Mutter erzählt, Ärzte hätten damals gesagt, ihre Tochter werde lediglich drei Jahre alt werden. Inzwischen ist sie 31. Aber es gibt eben Dinge in dieser Welt, die lassen sich nicht in eine Diagnose pressen.

Die junge Frau leidet an Epilepsie

Diagnostisch eindeutig ist jedoch, dass die junge Frau an Epilepsie leidet. Die Folge: Krampfanfälle. „Deshalb begleiten wir Susanne immer zu dritt neben dem Pferd. Ich habe schon oft erlebt, dass das Tier plötzlich stehenblieb, weil es gemerkt hat, dass gleich ein Krampfanfall kommt. Wir konnten Susanne dann rechtzeitig vom Pferd holen“, sagt Gitta Tronicke.

Sie sei nach wie vor beeindruckt vom großen Engagement der Ehrenamtlichen, für ihre Tochter sei jede Therapieeinheit wertvoll, sei sie auch noch so kurz. „Manchmal fahren wir auch einfach nur zur Koppel, damit sie die Tiere sehen kann. Sie winkt ihnen dann. Es sind ihre Pferde. Wenn sie reitet, muss einer auch immer Fotos und Videos machen, damit Susanne sie daheim anschauen kann.“

Corona-Folgen: „Pflege sie 24 Stunden täglich“

Vor allem die vergangenen Monate waren für Gitta und Susanne Tronicke eine schwierige Zeit. Wegen der Corona-Folgen konnte die junge Frau nicht zur Tagesförderstätte des St. Paulus Stifts in Herxheim, welche sie in normalen Zeiten von montags bis donnerstags jeweils sechs Stunden besucht. „Seitdem pflege ich sie 24 Stunden täglich“, sagt Gitta Tronicke. Als wäre die Situation für Mutter und Tochter nicht schon hart genug, gibt es wegen des Virus derzeit auch keine Reittherapie. „Sie kann zwar nicht sprechen, aber ich merke, dass sie das vermisst. Sie war schon häufiger am Schrank und wollte ihre Reitsachen holen“, sagt Gitta Tronicke.

Wie sie ihrer Tochter nun beibringen soll, dass es in Herxheim für immer vorbei sein könnte mit dem Therapeutischen Reiten, das weiß sie nicht. Gitta Tronicke weiß jedoch das: „Susanne braucht Rituale, um Vertrauen aufzubauen. Sie ist hochsensibel. Wir können auch deshalb nicht einfach woanders hin. Die Halle ist dafür gemacht. Es gibt auch extra einen Handlauf für Susanne.“ Es gehe ihr aber nicht darum, eine Konkurrenz zwischen der Schule und dem Therapeutischem Reiten aufzubauen, beides seien wertvolle Einrichtungen.

Abriss von Halle wäre nicht nachvollziehbar

Sie könne es aber nur schwerlich nachvollziehen, sagt Gitta Tronicke, warum eine Reithalle abgerissen werden soll, die gut in Schuss sei. „Es ist doch eine tolle Einrichtung.“ Dass etwas Gutes für etwas Gutes weichen würde, das wäre tragisch. Es gebe bei ihr aber noch die Hoffnung auf eine Lösung, mit der Schule und Reittherapie möglich wären. „Es sollte nichts kaputtgemacht werden.“