Am Sonntag hat der Barmann die letzte Runde eingeläutet, dann war’s vorbei. Die Cocktailbar Lemon in der Reiterstraße 15 hat zu. Für immer. Das bestätigte Inhaber Frederik Neises gegenüber der RHEINPFALZ. Erst Mitte Mai hatte er Bar und Restaurant nach dem Corona-Lockdown wiedereröffnet. Dass er kurze Zeit später dauerhaft schließen muss, sei auch für ihn überraschend gekommen. Es habe Differenzen mit der Hauseigentümerin gegeben, teilt Neises mit. Für Landau bedeutet das, wieder ein kultiges Lokal weniger. Der Treffpunkt war schon in den Achtzigerjahren gefragt. Damals noch als Englischer Garten bekannt. Leute trafen sich dort zum Essen und Billardspielen. Später wurde die Gaststätte unter den Namen Theatercafé und Green geführt. Was nun mit den Räumen passiert – die Terrasse ist bereits leergeräumt –, ist derzeit nicht bekannt. Nebenan, wo vor Jahren Leute im Club Mash gefeiert hatten, ist die Tür schon seit Ewigkeiten verriegelt. Das Landauer Club- und Barsterben geht weiter. Erst vor ein paar Wochen hat das Tanzlokal Monokel zugemacht.