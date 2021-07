ADFC begrüßt 5000. Mitglied

Der TC SW 1896 Landau geht mit einem neu gewählten Vorstand in die aktuelle Saison. Wolfgang Getto, der weiterhin das Amt des 1. Vorsitzenden innehat, freut sich darauf, wieder mit einem hochmotivierten Team weiterarbeiten zu können. Eine schöne Überraschung gab es für Niels Kiefer. Er ist das 500. Mitglied und wurde deshalb von Getto in der Vereinsfamilie willkommen geheißen und mit einem Weinpräsent begrüßt. Die Mitgliedsentwicklung zeige in den letzten Jahren durch die gute Vereinsarbeit stetig nach oben, hieß es. Dazu beigetragen habe sicherlich auch das kostenfreie Schnuppertraining.

Der Vorstand

1. Vorsitzender Wolfgang Getto, 2. Vorsitzender Joachim Barry, Kassenwart Katja Kessler, Sportwart Günther Ziegler, Jugendwart , Schriftführung Kerstin Gellweiler.

TC Südwest zählt 167 Mitglieder

Der Tennisclub Süd-West Landau hat einen neuen Vorstand. Auf Rainer Klein, der nicht mehr kandidierte, folgt Tanja Weber. Sie war zuvor 2. Vorsitzende. In seinem Bericht sprach Klein von einer stabilen Situation des Vereins. Aktuell hat der Tennisclub 167 Mitglieder, davon 56 Kinder und Jugendliche.

Zum Abschluss würdigte die neu Vorsitzende Tanja Weber die Arbeit der ausgeschiedenen langjährigen Vorstandsmitglieder. Rainer Klein führte den Verein 28 Jahre lang. Hansjörg Stubenrauch scheidet nach 24 Jahren Vorstandsarbeit aus. Lothar Hartkorn war 19 Jahre im Vorstand tätig, darunter zwölf Jahre als 2. Vorsitzender.

Der Vorstand

1. Vorsitzende Tanja Weber, 2. Vorsitzender Matthias David, Schatzmeister Christoph Brunner, Sportwartin Kerstin Lederle, Schriftführerin Ursula Utpatel, Jugendwart Alexander Mindermann. In den Haupt- und Finanzausschuss wurden gewählt: Günter Kempf, Monika Krumrey, Roland Wagner, Uwe Fischäß und Anja Richter-Hans. Rechnungsprüfer sind Christopher Assel und Frank Lederle.