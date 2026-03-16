Stefan Roth engagiert sich bei „Essen auf Rädern“ und für Geflüchtete. Eine innere Überzeugung treibt ihn für sein Ehrenamt an. Was er dabei erlebt, regt zum Nachdenken an.

Stefan Roth, 61 Jahre, Familienvater und stolzer Opa, engagiert sich seit rund zwanzig Jahren aus innerer Überzeugung für andere. Stets im Hintergrund, „weil es um die Menschen geht, die Hilfe brauchen, nicht um meine Person“, so sein Credo.

Seit 2007 ist er als Fahrer bei „Essen auf Rädern“ aktiv. Drei Personen haben ihn dazu inspiriert: zum einen sein „enger Freund und Mentor“ Bruno Strauß, der die Aktionsgemeinschaft im Jahr 1977 gegründet hat. Zum anderen seine Eltern, die selbst jahrelang Mahlzeiten ausgefahren haben und ihm somit ein Vorbild waren. Obwohl er damals voll im Berufsleben stand und dreifacher Familienvater war, fasste er den Entschluss: „Da helfe ich auch“. Inzwischen hat das Essenliefern bei Familie Roth Tradition. Beifahrerin von Stefan ist meist seine Ehefrau Karin, die beiden Söhne bilden eigene Teams, und selbst die Tochter, die nicht mehr in Herxheim lebt, hat schon mehrfach ausgeholfen.

„Man sieht auch viel Einsamkeit“

Die Menschen, die den Lieferservice bestellen, sind meist betagt und nicht mehr in der Lage, selbstständig einzukaufen und zu kochen. „Weil ihnen diese Last genommen ist, können sie umso länger in ihren gewohnten Wohnungen bleiben und ein möglichst selbstständiges Leben führen. Doch man sieht viel Hilflosigkeit und Einsamkeit im Alter“, erzählt Roth.

Manchmal befinden sich die Senioren auch in Notsituationen, sodass ein Krankenwagen gerufen werden müsse. Oft seien die Essenslieferanten die einzigen Besucher des Tages. Deshalb nehme man sich für ein kurzes Gespräch immer Zeit, wohlwissend, dass dafür in der nächsten Wohnung jemand länger aufs Essen warten muss. „Man bekommt viel mit, wie Menschen im Alter leben. Das ist manchmal deprimierend. Aber gleichzeitig erlebt man auch Dankbarkeit und Freude, und ab und zu gibt es ein Duplo oder einen Hanuta-Riegel als kleine Aufmerksamkeit“.

Mit dem Ausfahren der Mahlzeiten allein ist es allerdings nicht getan. Seit 2019 trägt Roth die Verantwortung für die gesamte Organisation: Er erstellt Fahrpläne, ist Ansprechpartner für die Fahrer, sorgt für Ersatz bei Ausfällen, stimmt sich mit der Küche im Altenzentrum St. Josef ab und vieles mehr.

Integrationshilfe zu gründen war Pionierarbeit

Über geflüchtete Menschen wird gern polarisierend debattiert. Roth dagegen handelt. Als 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die ehrenamtliche Initiative „Herxheim Bunt“ gegründet wurde, war er sofort dabei. „Weil man helfen muss, wenn Menschen Hilfe brauchen“, lautet seine einfache Begründung. Denn für ihn stehe der Mensch im Mittelpunkt und nicht politische Überlegungen darüber, wer Anspruch auf Asyl habe und wer nicht.

Die Integrationshilfe zu organisieren, sei am Anfang eine echte Pionierarbeit gewesen, denn man hatte vor Ort kaum Erfahrung im Umgang mit Geflüchteten. Also wurden verschiedene Gruppen gebildet, die sich um die Menschen kümmerten: Die Mobilitätsgruppe besorgte Fahrräder, die Alltagshelfer unterstützten bei Behördengängen, andere organisierten Sprachkurse. Dafür war eine digitale Vernetzung aller Gruppenmitglieder und ihrer Hilfsangebote nötig. Wochenlang arbeitete Roth an diesem Strukturaufbau, bis er schließlich zufrieden feststellen konnte: „Jetzt läuft der Laden“.

Man bekommt auch viel zurück

Natürlich kostet das ehrenamtliche Engagement Zeit und Energie. Doch Roth ist überzeugt, dass man auch viel zurückbekommt: „Es erweitert ungemein den eigenen Horizont. Denn man sieht in Lebenswelten, die mit der eigenen Situation nichts zu tun haben“, erzählt er. Ein schöner Nebeneffekt sei auch, dass im Laufe der Jahre viele Freundschaften unter den Helfern entstanden seien. Auch freut es ihn, wenn ihre Arbeit wertgeschätzt wird und Anerkennung findet. Doch ein Lob für ihn persönlich müsse nicht sein. „Denn im Fokus sollen die Vereine stehen und die Menschen, um die sie sich kümmern“, sagt er.

Klar ist auch, dass ein solches Engagement nur möglich ist, wenn die Partnerin dabei unterstützt. Das ist bei Familie Roth gelebte Praxis, denn Karin Roth ist Beigeordnete der Ortsgemeinde Herxheim und leitet den Geschäftsbereich Soziales. „Das Ehrenamt ist das Fundament unseres Gemeinwesens, es ist von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft“, lobt sie alle Engagierten. Und wie sieht es mit einer öffentlichen Ehrung der Alltagshelden seitens der Gemeinde aus? Da sei es schwierig, ein geeignetes Format zu finden, meint die Beigeordnete. „Denn man kennt nicht alle stillen Helden. Sie sind halt leise“.