Der Pfälzische Heimatschriftsteller August Becker bleibt in Klingenmünster auch heute noch unvergessen. Dafür sorgt seit 30 Jahren unter anderem das nach ihm benannte Museum.

In Klingenmünster gibt es eine August-Becker-Grundschule, eine nach dem Dichter benannte Straße und vor allem auch seit 30 Jahren das Museum, das am 27. April 1996 ihm zu Ehren eröffnet wurde. Bei der Einrichtung gab es unterstützende Hilfe durch die Pfälzische Landesbibliothek Speyer und durch Hans Blinn vom Pfälzer Kunstverlag Landau.

„Eröffnet wurde das Museum an seinem 168. Geburtstag. An seinem 198. Geburtstag erinnern wir daran und freuen uns, dass es ganz nach dem Wunsch von Bürgermeister Wilfried Türck in den 30 Jahren immer ein lebendiges Museum war. Heute ist es eine kleine Erinnerungsfeier. In zwei Jahren werden wir August Beckers 200. Geburtstag gebührend groß feiern“, betont Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory.

Zu verdanken hat die Gemeinde das Museum vor allem der Enkeltochter des Heimatdichters, Friedel Becker. Becker, die 1994 verstorben ist, lebte in Speyer und besuchte oft den Geburtsort und auch das Grab ihres Großvaters und nahm an Festlichkeiten ihm zu Ehren teil. Bereits 1982 hatte sie in ihrem Testament festgelegt, welche Bücher aus ihrem Nachlass Klingenmünster erhalten soll. Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, dass die Bücher der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden müssen.

Nach dem Tod von Friedel Becker beschlossen der damalige Bürgermeister Wilfried Türck und der Gemeinderat, die ehemalige Poststelle, die zuvor in den neuen Anbau des Rathauses umgezogen war, zum Museum auszubauen. Dabei handelte es sich um jenen Raum, in dem Beckers Vater Georg Jakob einst die protestantischen Dorfkinder unterrichtet hatte.

Heute befinden in den Glasvitrinen interessante Dokumente, Erstlingsdrucke, Fotos von und über August Becker. Die Besucher können aber auch eintauchen in die Vergangenheit von Klingenmünster.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat das Museum immer an Ostern, der Kerwe, dem Weinfest, dem vorweihnachtlichen Erlebnistag und nach telefonischer Anmeldung unter 06349 5617.