Vermutlich ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis hat am Dienstag gegen 16 Uhr am Essinger Kreisel der B272 in Fahrtrichtung Landau/A65 einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann die Vorfahrt missachtet und war mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Dabei wurden beide Wagen von der Fahrbahn geschleudert. Weil sich seine Fahrertür nicht mehr öffnen ließ, kletterte der Unfallverursacher über die Beifahrerseite aus dem Auto. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Essingen und anschließend unter der Brücke der Autobahn hindurch. Obwohl er von dem anderen Autofahrer und weiteren Zeugen verfolgt wurde, konnte der Verursacher entkommen. Auch die anschließende Suche mit einem Fährtenspürhund, einer Drohne der DLRG, drei Polizeistreifen sowie einem Polizeihubschrauber blieb ergebnislos. Die Polizei geht nicht davon aus, dass er beim Zusammenprall verletzt wurde. Sie hat ermittelt, dass der Halter des Unfallwagens – der nicht zwingend auch der Fahrer gewesen sein muss – nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann ist Jahrgang 1997 und stammt aus dem Kreis SÜW. Nähere Angaben macht die Polizei vorerst nicht. Drei Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 8000 Euro belaufen, schätzt die Polizei.