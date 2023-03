Die Neugestaltung der Königstraße nutzt der Wirtschafts- und Entsorgungsbetrieb Landau zur Verlegung neuer Kanalrohre. Hochwasserprävention spielt bei der aufwendigen Kanalsanierung eine wichtige Rolle. Es geht darum, Regenwasser getrennt zu fassen und Starkregen zurückzuhalten. Beides schützt vor Überflutungen und entlastet die Kläranlage, wie der EWL deutlich macht. In der Königstraße wird das Wasser unterirdisch in seitlichen „Taschen“ gesammelt, mal rechts, mal links, um es dann gedrosselt in die Queich ableiten zu können. Zuvor jedoch werden Mikroschadstoffe und Plastikteilchen mittels eines Substrats in den Rinnen herausgefiltert. Das Regenwasser darf in der Königstraße nicht versickern, damit die Anlieger keine Probleme mit feuchten Kellern bekommen, erläuterte EWL-Vorstand Bernhard Eck.