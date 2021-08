Am Montag fällt der Startschuss für die Aktion Stadtradeln im Kreis SÜW. Bis zum 19. September können die Teilnehmer Fahrradkilometer sammeln, um etwas für die Gesundheit und den Klimaschutz zu tun. Die fleißigsten Kommunen werden ausgezeichnet. In Annweiler startet man am Montag mit einer Sternfahrt von den umliegenden Dörfern zum Rathausplatz in Annweiler, wo es ab 18 Uhr Getränke gibt. Die landesweite Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln ist am Dienstag mit Klimaschutzministerin Anne Spiegel. Eine gemeinsame Radtour führt ab 18 Uhr von der Turn- und Festhalle Heuchelheim-Klingen bis zum See hinter der Klingbachhalle in Klingenmünster. Dort gibt es auch einen Imbiss. Es bedarf keiner Anmeldung, wegen Corona werden allerdings vor Ort die Kontaktdaten aufgenommen. Bisher registriert haben sich in den Verbandsgemeinden Annweiler 46 Radelnde, Bad Bergzabern 35, Edenkoben 162, Herxheim 79, Landau-Land 118, Maikammer 64 und Offenbach 81 sowie für den Kreis SÜW 58. Maikammer und der Kreis nehmen erstmals an der Aktion teil.