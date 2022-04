Die Auftaktveranstaltung des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ am Freitag wird wegen des erwarteten schlechten Wetters in die Paul-Moor-Schule in der Münchener Straße 11 verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt es beim Beginn um 17.30 Uhr. Eingeladen sind Bewohner des Landauer Gebiets Horst sowie Vertreter lokaler Einrichtungen. Sie sollen mit den Verantwortlichen des Programms über den Landauer Norden diskutieren. Weitere Informationen im Netz unter www.mitredeninLD.de.