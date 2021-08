Es war auch für die beiden jungen Polizisten ein ungemein belastendes Erlebnis, als sie in der Nacht zum 8. Februar in Minfeld ein Fahrzeug kontrollieren wollten und auf dem Beifahrersitz eine tote Frau fanden. Der Fahrer muss sich seit Donnerstag wegen Mordes vor Gerichts verantworten.

Es war eine Routinekontrolle. Kurz hinter Kandel hatten die Polizeibeamten das Auto bemerkt und wegen eines geringfügigen Fehlverhaltens des Fahrers verfolgt. In Minfeld schalteten sie das Blaulicht ein und signalisierten dem Mann am Steuer, anzuhalten. Zunächst beschleunigte der Fahrer, hielt dann aber in der Gartenstraße an.

Beim Aussteigen warf er eine Schusswaffe weg, die er in der Hand gehalten hatte. Während der eine Beamte ihn aufforderte, sich auf den Boden zu legen und ihm Handschellen anlegte, fand der andere auf dem Beifahrersitz eine tote Frau. Sie hatte schwere Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Der Fahrer soll gegenüber den Beamten angegeben haben, er liebe seine Frau und habe sie getötet, weil er angenommen hatte, sie habe ihn an die Polizei verraten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Paar stammte aus dem Kosovo und lebte mit zwei Kindern in Landau.

Erklärung am 24. Juli

Zu Beginn der Verhandlung vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Landau hatte der Verteidiger (Jan Frederik Ernemann) angekündigt, dass sein Mandant zunächst keine Angaben machen werde, weder zur Person noch zur Sache. Er kündigte jedoch für den dritten Verhandlungstag, den 24. Juli, eine Erklärung an.

Die so entstandene Lücke im Verfahren – Zeugen mussten auf einen früheren Termin umgeladen werden – nutzte der Vorsitzende Richter Jörg Bork zur Verlesung einiger Details aus den Akten über den Angeklagten. Daraus wurde erkennbar, dass dieser 1996 im Alter von neun Jahren mit seinen Eltern aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen war.

Seine schulische Laufbahn verlief katastrophal, ohne Deutschkenntnisse kam er in eine erste Klasse, doch Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität und fehlende Konzentrationsfähigkeit legten bald den Besuch einer Sonderschule nahe. Doch auch hier scheiterte er. Nur die Einzelförderung durch eine Lehramtsstudentin brachte Besserung, doch die endete nach deren Examen.

Mehrfach ausgewiesen

Der junge Mann geriet an falsche Freunde und dann rasch mit dem Gesetz in Konflikt. Die Anklagen reichten von Diebstahl und Einbruchsdiebstahl bis zu Bedrohung und Beleidigung. Er wurde zu verschiedenen Haftstrafen verurteilt und mehrfach ausgewiesen, da seinem Asylantrag nicht zugestimmt worden war. Aber immer wieder kehrte er nach Deutschland zurück. Nicht zuletzt deswegen, weil hier die junge Frau lebte, die er im Kosovo vor einem Imam geheiratet haben will. Doch immer wieder beging er neue Straftaten, wurde jedes Mal abgeschoben.

Der Vorsitzende Richter verlas auch lange Auszüge aus den Akten der getöteten jungen Frau. Sie hatte sich immer wieder darum bemüht, in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Auch ihrem Asylantrag war nicht stattgegeben worden, doch ihre Abschiebung konnte mithilfe von Attesten immer wieder verhindert werden.

Angst vor Vater und Brüdern

Die 1986 geborene Frau litt nach Angaben der Ärzte an schweren Depressionen, Angstzuständen und Komplexen, die dringend behandelt werden müssten. Sie könne nicht in den Kosovo zurück, weil ihre Familie sie ausgestoßen hätte, als sie eine Beziehung zu dem Angeklagten aufgenommen hatte und schwanger geworden war, trug der Richter vor. Sie habe Angst vor ihrem Vater und ihren Brüdern.

Sie war nach Landau gekommen, weil dort ihre Tante lebte, die sie auch unterstützt hätte. Erst vor einiger Zeit war herausgekommen, dass diese Tante die Mutter des Angeklagten ist. In der Begründung für die Ablehnung der Aufenthaltsgenehmigung hatte die Stadt Landau angegeben, dass gerade diese verwandtschaftliche Beziehung auch den Angeklagten immer wieder zurückbringen würde, und weitere Straftaten zu befürchten seien.

Erst Ende 2019 war es ihr gelungen, eine Anstellung zu finden, ironischerweise als Putzhilfe beim Amtsgericht. Der Prozess wird am Montag, 20. Juli, um 9 Uhr fortgesetzt.