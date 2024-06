Die Landauer Stadtdörfer starten in die Weinfestsaison. Den Anfang macht in diesem Jahr Arzheim, wo von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli, im Hof der Bischöflichen Amtskellerei und drumherum Kerwe gefeiert wird. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung eröffnen Beigeordneter Jochen Silbernagel und Ortsvorsteher Klaus Kißel am Freitag um 18 Uhr das Festtreiben. Treffpunkt ist an der Weed (Ecke Friesenstube). Von dort geht es musikalisch begleitet durch die Kapelle „Kleine Kalmit“ in den Hof der Bischöflichen Amtskellerei. Auf dem Programm steht neben Wein und Essen jeden Tag Livemusik im Hof der Bischöflichen Amtskellerei.