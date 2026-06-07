„Beide Mannschaften hätten den Sieg verdient“, sagte der Trainer des SV Rot-Weiß Wittlich, Yusuf Emre Kasal, nach dem 3:2 (1:1) im Aufstiegsspiel zur Fußball-Oberliga gegen Jahn Zeiskam. Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Sieger waren die Glücklichen, die Verlierer aus Zeiskam die Unglücklichen. Sie hatten in der 82. Minute noch das 2:2 erzielt, mit dem sie aufgestiegen wären.

Kurz vor der achtminütigen Nachspielzeit gelang doch den Hausherren das 3:2, als Torwart Milan Gebhardt den Ball abwehren konnte, aber den Nachschuss passieren lassen musste. Zeiskam hatte zunächst nach überlegenen 20 Minuten 1:0 geführt und mehrere Chancen vergeben. Aber nach einem Freistoß direkt vor der Halbzeit mussten sie auch mit dem zweiten Nachschuss das 1:1 hinnehmen.

In der 60. Minute schossen die Gastgeber vor etwa 2000 Zuschauern auf einem schlechten Kunstrasenplatz das 2:1. In der 82. Minute hatte Jannis Fetzner mit einem gewaltigen Schuss Pech, dass der Torwart von Wittlich mit einer Parade einen Treffer verhinderte.