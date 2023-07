Es gibt Tage, an denen man sich entspannt zurücklehnen kann, selbst wenn die Kollegen auf merkwürdige Ideen kommen. Da schlägt doch tatsächlich jemand vor, jeder solle eine Woche aufs Auto verzichten und die Erfahrungen aufschreiben. In meinem Fall bedeutet das: Beine hochlegen, lächeln und den anderen beim Jammern zuhören. Busverbindungen? Zugfahrten? Kein Problem. Ich bin zwar Eigentümer eines Autos, aber seit Jahren nicht mehr Besitzer.

2018 bin ich in beruflich nach Landau zurückgekommen. Das vorher gut genutzte Auto stand ab diesem Zeitpunkt quasi nur noch an einer Straße in der Südpfalzmetropole rum. In der Regel bin ich mit dem Rad unterwegs, wozu sollte man denn in Landau ein Auto brauchen? Okay, zum Einkaufen oder für einzelne, seltene Termine. Tatsächlich habe ich es aber nur noch dem Turnus der Straßenreinigung gemäß von der einen Straßenseite auf die andere bewegt. Es passierte, was passieren musste: Irgendwann startete das Ding nicht mehr. Überbrücken brachte auch nix. Der hinzugerufene Mann vom ADAC meinte, die Batterie sei hinüber. Nicht nur leer, sondern völlig am Ende. Also: Neue Batterie gekauft, Auto umgeparkt. War nicht billig, ich war sauer.

Batterie laden? Klar, ich geh Wein kaufen

Für alle Beteiligten überraschend war auch diese Batterie bald leer. Starthilfe geholt und ein bisschen durch die Gegend gefahren, damit die Batterie wieder lädt. Damit sich die Fahrerei lohnt habe ich bei zwei Winzern im Umland gehalten und je eine Kiste Wein gekauft. Eine neue Batterie wäre günstiger gewesen.

Und während der Fahrt darüber nachgedacht, was ich mit der Karre tun will. Verkaufen? Hm. Dann hätte ich kein Auto. Aber was tun, falls ich mal eines brauche? Da kam das Glück zur Hilfe: Recht bald brauchte jemand aus dem familiären Umfeld ein Auto, ich habe meines verliehen. Das ist nun ein paar Jahre her. Sollte ich von heute auf morgen ein Auto brauchen, kann ich es zurückfordern – ansonsten wird es benutzt. Ein guter Deal. Bisher musste ich es noch nicht einfordern, denn auch die beste Ehefrau von allen hat eines, das sie eigentlich nur während ihrer Arbeitszeit braucht. Für Abendtermine oder anderes kann ich es haben. Problem? Nicht existent.