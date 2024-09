Die Wollmesheimer trommeln für den Bréal-Marathon, genauer gesagt, für die lauthalse Unterstützung der Läufer. Das Sportereignis am 3. Oktober gilt als Höhepunkt des Jubiläumsjahres 750 Jahre Stadtrechte.

Von Sabine Schilling

Während der Halbmarathon am 3. Oktober nur durch Godramstein und Nußdorf führt, kommen die Marathonläufer auf ihren 42,195 Kilometern auch durch Wollmesheim und Mörlheim, tangieren Arzheim und Queichheim. Die Veranstalter haben in Wollmesheim am Haus Bauer, kurz vor Kilometer 34, eine Verpflegungsstelle eingerichtet.

Der Wollmesheimer Bürger- und Förderverein ruft nun in der neuen Ausgabe „Wollmesheimer Dampfknopp“ zur tatkräftigen Unterstützung der Sportler auf. „Der Marathon kommt!“ heißt es dort in einem Beitrag von Rüdiger Schmitt. Aus dem Wiesental am Birnbach entlang aus der Stadt kommend, führt der Marathon durch die Hauptstraße bis zum Bäckerweg.

Es kommt knüppeldick

„Nun kommt es für die Läufer knüppeldick, der Anstieg hoch bis zur Höhe nach Arzheim gilt als echte Herausforderung und Schlüsselstelle. Hier sind insgesamt circa 50 Höhenmeter auf einem Kilometer Strecke zu bewerkstelligen. Und das nach bereits geleisteten 34 Kilometern“, erläutert Schmitt. Er setzt dies auch ins Verhältnis: Es sei der steilste Anstieg der ganzen Strecke, einen etwas flacheren gibt es zwischen Kilometer 5 und 10 von Landau Richtung Nußdorf. Der Bäckerweg bis zur Höhe des Schmauspfades weise die maximale Steigung auf.

Die Strecke führt weiter unter der Landesstraße 509 durch auf die Straße nach Arzheim, die am Feiertag für den Autoverkehr gesperrt ist. Kurz vor dem Ortseingang knickt sie nach rechts ab und führt den Fürstweg hinunter auf die Wollmesheimer Höhe in die Hagenauer- und Oberehnheimer Straße weiter an Sportplatz und Grundschule vorbei in die Drachenfelsstraße.

Unvergessliches Event

Über 700 Leute woll die 42,195 Kilometer angehen, fast 60 starten in der Marathon-Staffel. Für die Läufer wäre es eine riesige Motivation, wenn sie möglichst viele Menschen anfeuerten, betont Rüdiger Schmitt. Die ersten Sportler werden ab etwa 12 Uhr erwartet, wobei es natürlich große Abstände geben wird, denn über 33 Kilometer stecken ihnen dann schon in den Beinen. Der Start ist um 10 Uhr im Nordring, auch für den Halbmarathon.

„Stellt Eure Stühle auf die Straße, holt den Grill raus und macht Rabatz!“, ruft Schmitt seine Mitbürger auf. „Wer ein E-Bike hat oder läuferisch fit ist, zieht die Läufer den Betonweg hoch. Das ist eine Unterstützung, die die Läufer puscht und Wollmesheim in die Herzen der Läufer bringt.“ Im Namen des Bürgervereins appelliert Schmitt an alle: „Lasst uns den Bréal-Marathon auch in Wollmesheim zu einem unvergesslichen Event machen.“

Info

Alle Informationen zum Bréal-Marathon, unter anderem Streckenverläufe für Marathon, Halbmarathon, Schüler- und Bambiniläufe, Straßensperrungen, Fahrpläne und Angaben zu Michel Bréal, finden sich im Internet auf der Homepage www.bréal-marathon.de.