Eine Milliarde erhebt sich: Die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße beteiligen sich am weltweiten Aktionstag „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen. Gemeinsam laden die Gleichstellungsbeauftragten Evi Julier (LD) und Isabelle Stähle (SÜW) sowie das Interventionszentrum gegen Gewalt an Frauen und die Jugendförderung Landau für Dienstag, 14. Februar, 16.30 Uhr, auf den Landauer Rathausplatz ein, um gemeinsam zu tanzen und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter zu setzen. „Die weltweite Situation von Frauen zeigt, dass die Themen Machtmissbrauch, Sexismus und Gewalt gegen Frauen von erschreckender Aktualität sind“, so die beiden Gleichstellungsbeauftragten. Auch in Deutschland erfahre jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt, oft in engen sozialen Beziehungen.