Die Tage des Kirchturms der protestantischen Kirche in Klingenmünster sind gezählt. Wegen Baufälligkeit muss er abgerissen werden, die Vorarbeiten sollen schon am 5. August beginnen. Damit das Glockengeläut nicht mit dem Turm verschwindet, wird es digitalisiert. Geplant war die Aufnahme in dieser Woche, doch daraus wurde nichts. Stattdessen werden die Töne am Montag aufgezeichnet. Deshalb werden die Glocken tagsüber längere Zeit läuten. Wenn das komplette Geläut digitalisiert ist, kann es etwa zum Gottesdienst, zu Hochzeiten oder zu Sterbefällen wie gewohnt erklingen.