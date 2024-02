Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte ein 77-Jähriger für einen Unfall zur Rechenschaft gezogen werden, den er am Donnerstag auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Max-Planck-Straße in Landau beim Ausparken verursacht hat. Der Hinweisgeber hatte sich das Kennzeichen des Mannes notiert, sodass die Polizei ihn finden konnte. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Der Senior muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.