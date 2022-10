Der Verursacher eines Auffahrunfalls ist am Dienstag gegen 18.15 Uhr von der Unfallstelle in der Straße Zum Queichanger geflohen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin dort wegen der 30er-Zone ihr Fahrzeug abgebremst. Das erkannte der Autofahrer hinter ihr zu spät und fuhr auf. Als die Frau aus ihrem Fahrzeug ausstieg, hatte sich der Verursacher bereits in unbekannte Richtung entfernt. Am Wagen der Geschädigten befinden sich rote Lackanhaftungen. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer gibt es keine. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.