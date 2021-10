In der Querhohlstraße ist es am Samstag, 10 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet , habe der Fahrer des vorausfahrenden Citroëns unmittelbar vor der Kreuzungseinfahrt in Richtung Eisenbahnstraße zurückgesetzt, um dort am rechten Fahrbahnrand zu halten. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Auto, ein Peugeot, gekommen. Beide Fahrer behaupten, beim Aufprall bereits gestanden zu haben und geben dem jeweils anderen die Schuld am Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 1000 Euro. Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.