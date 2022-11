Am Montagvormittag ist es um 11 Uhr im Baustellenbereich der B10 in der Höhe von Godramstein zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-Jähriger auf ein Auto auf, welches wiederum zwei weitere Pkw aufeinander schob. Der Unfallverursacher verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug und das vor ihm fahrende mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, der Sachschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.