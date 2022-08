Eine 32-jährige Autofahrerin ist am Freitagnachmittag auf der B10 in Höhe Godramstein auf den Wagen eines 31-Jährigen aufgefahren. Der Polizei berichtete die Frau, der Mann habe sie zuvor wiederholt stark ausgebremst. Womöglich, weil sie ihn in einer vorangehenden Situation zu einem starken Bremsvorgang gezwungen hatte. Sie habe kurzfristig reagieren müssen, weil die vor ihr fahrende Person auf der Bundesstraße plötzlich gewendet habe. Es ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen kleinen Kombi gehandelt haben soll. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06323 9550 zu melden.