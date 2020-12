Eine 29-jährige Autofahrerin hat sich am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A 65 bei Landau-Süd leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 48-jährige Autofahrerin auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Die vor ihr fahrende 29-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was die ältere Frau aber zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall. Zudem wurde die 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf das vor ihr fahrende Auto geschoben. Sie erlitt ein Halswirbelschleudertrauma und musste ins Krankenhaus. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.