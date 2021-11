Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag um 7.30 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der A65 bei Landau Süd. Nach Angaben der Polizei übersah ein 24 Jahre alter Kombifahrer beim Auffahren auf die A65 den Bremsvorgang einer vorausfahrenden 34-Jährigen. Sie musste abbremsen, weil sie mit Rücksicht auf den bevorrechtigten Verkehr nicht auf die Autobahn fahren konnte. Es kam zur Kollision, wobei die Fahrerin ein Halswirbelsyndrom erlitt und sich in ärztliche Hilfe begeben musste. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von 6000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.