Ein Auffahrunfall am Freitag gegen 13.30 Uhr in Höhe der A65-Anschlussstelle Rohrbach hat für Behinderungen gesorgt. Das hat die Polizeidirektion Landau der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Demnach war eine 23-Jährige mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, ein 39-Jähriger aus Frankreich folgte mit seinem Auto dahinter. Kurz nach der Anschlussstelle musste die Frau verkehrsbedingt bremsen. Der Mann erkannte das zu spät. Es kam zum Auffahrunfall. Niemand wurde verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Dafür wurde die A65 in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder freigegeben. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.