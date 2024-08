Weil ein Verkehrsteilnehmer auf der linken Fahrspur der A65 in Höhe des Anschlusses Rohrbach Richtung Karlsruhe einen schwarzen Zehn-Liter-Kanister verloren hatte, kam es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Laut Polizei hatten Autos langsamer fahren und abbremsen müssen. Dadurch kam es zu Auffahrunfällen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an: piedenkoben@polizei.rlp.de.