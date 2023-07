Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Samstagnachmittag in der Zufahrt eines Supermarktparkplatzes in der Industriestraße in Landau bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet übersah eine ebenfalls 60-jährige Autofahrerin beim Verlassen der Parkplatzausfahrt die einbiegende Fahrradfahrerin. Diese wurde von dem Fahrzeug zwar touchiert, konnte einen Sturz allerdings verhindern. Die Radfahrerin verletzte sich dennoch leicht.