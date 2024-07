Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Raum Annweiler ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr bei regennasser Fahrbahn zu schnell gewesen, als er an der Anschlussstelle Landau-Zentrum die A65 verlassen wollte. Laut Polizei kam der Mann ins Schleudern. Sein Wagen drehte sich einmal um die eigene Achse und kam ohne Schaden zum Stehen. Die Polizei appelliert: Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursache. Für den Mann bleibt es nicht bei dieser Warnung: Er muss ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen, so die Polizei.